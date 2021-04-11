2021/04/11 | 07:30 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، السبت ضرورة ان يكون الحوار طريقا لحل المشاكل العالقة دستور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بين الحلبوسي ونيجريفان وهذا ما بحثاه
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بين الحلبوسي ونيجريفان وهذا ما بحثاه
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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