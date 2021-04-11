على طريق بناء يسار مؤثر / نهوض اليسار الأمريكي وضرورة مراجعة استراتيجيته* - رشيد غويلب

2021/04/11 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اعداد: رشيد غويلبتهدف هذه المساهمة الى تسليط الضوء على نجاحات اليسار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتناول جوانب واسئلة فكرية وسياسية وبعض المعلومات أيضا، وهي محاولة للتعريف، وفق الإمكانيات المتاحة بالتطورات الجارية في ساحة اليسار هناك.



وتنطوي التجربة على تحليلات ذات طبيعة عامة يمكن الاستفادة منها من قبل قوى اليسار في البلدان الأخرى، ولكنها تعطي مساحة مهمة لخصوصية الأوساط الأكثر تأثيرا من الي ......





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