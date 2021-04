بابلو بيكاسو: لماذا اصبحت شيوعيا؟ - طلال الربيعي

2021/04/11 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي Why I became a CommunistPablo Picassoالمصدر In Defense of Communismترجمة: طلال الربيعي---------إن انضمامي للحزب الشيوعي هو خطوة منطقية في حياتي وعملي ويعطيهما معنىً.



من خلال التصميم واللون، حاولت التوغل بشكل أعمق في معرفة العالم والناس حتى تحررنا هذه المعرفة.



لطالما قلت بطريقتي الخاصة ما أعتبره الأكثر صحة، والأكثر عدلاً والأفضل، وبالتالي، الأجمل.



لكن خلال القمع (الفرانكوي في ......





