السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

2021/04/11 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام رسمية بالسعودية يوم الأحد، أن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال جماعة الحوثي باليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة المتحالفة مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة بجنوب المملكة.

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