الكاظمي يجري زيارة إلى محافظة البصرة

2021/04/11 | 08:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (11 نيسان 2021)، إلى محافظة البصرة لوضع حجر الأساس لمشاريع ميناء الفاو الكبير.

وقال المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة".

وكان وزير النقل ناصر الشبلي، قد كشف يوم أمس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور البصرة لوضع حجر أساس مشاريع ميناء الفاو.

وقال الشبلي، في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي سيزور محافظة البصرة لوضع حجر الأساس لمشاريع ميناء الفاو الكبير".

وأضاف، أنه "تم افتتاح طريق الدخول المؤدي الى مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي ضمن مشروع طرق ومدخل موانئ ام قصر ، المنفذ من قبل الشركة العامة لتنفيذ المشاريع".

وتابع، أن "انجاز هذا الطريق و كافة اعمال البنى التحتية الكهربائية والاتصالات الضوئية وغيرها ، يحتوي على اكثر من (10) مسارب لدخول وخروج الشاحنات بعد ان كان فقط مسربين".

وأشار الوزير، إلى ان "الهدف من المشروع هو تسهيل حركة الشاحنات والبضائع و تقليل اكتظاظ الشاحنات مما يزيد ويسرّع حركة الشحن والتفريغ في موانىء ام قصر ويؤدي الى زيادة الايرادات المالية للموانئ".

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