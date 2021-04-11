مساع لحلحلة إيصال البضائع السورية إلى المعابر العراقية

2021/04/11 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري أن "طموحنا كبير بأن يكون لدى الحكومتين السورية والعراقية نقطة تحول في مستوى العلاقات الثنائية ...

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