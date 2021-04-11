هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب اليونان

2021/04/11 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة وقعت فجر اليوم الأحد، قبالة سواحل اليونان.وذكر المصدر أن مركز الهزة يبعد 90 كيلومترا وعلى عمق 8 كم غربي مدينة باترا التي يسكنها نحو 168 ألف نسمة.ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا، وأي خسائر مادية.المصدر : روسيا اليوم

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