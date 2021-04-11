الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير

2021/04/11 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن” الكاظمي وضع حجر […]

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