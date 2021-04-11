المثنى: الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل بالرصاص من أجل مواشي!

2021/04/11 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في محافظة المثنى.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، إن "مفارز قسم شرطة قضاء الوركاء شمال شرق المثنى ألقت القبض على احد المتهمين بارتكاب جريمة قتل في إحدى قرى القضاء".

وأوضح البيان أن "المتهم اعترف بإطلاقه النار على المجني عليه خلال محاولته سرقة مواشي تابعة له".

وأشارت المديرية إلى أن "قيامها بضبط السلاح المستخدم في الجريمة وكذلك ضبط سلاح ناري بحوزة المجنى عليه، وتوقيف المتهم وفق أحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات العراقي وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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