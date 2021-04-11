المطاعم الأميركية تبدأ في رفع القيود تدريجيا..

2021/04/11 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أسعار تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة الأميركية ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة خلال فبراير مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1997.

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