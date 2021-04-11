أشهر صحفي مدريدي يطعن ميسي بتصريح مثير بعد الكلاسيكو

2021/04/11 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

طعن الصحفي المدريدي، توماس رونسيرو، المعروف بتعصبه الشديد لريال مدريد، نجم برشلونة، ليونيل ميسي بتصريح مثير عقب مباراة الكلاسيكو.

رونسيرو الذي يكتب آراءه عبر صحيفة آس الإسبانية، ظهر عقب الكلاسيكو في برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني، للتعليق على الكلاسيكو وانتصار الريال على برشلونة.

وغادر برشلونة ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بخسارة محبطة بهدفين لهدف، برسم مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال رونسيرو بشأن، "ميسي الذي يدعى أنه أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، أصبح من الواضح أنه لا يحضر مباريات الكلاسيكو، ميسي يختفي في الكلاسيكو مرة أخرى".

وتطرق للتحدث عن لوكاس فاسكيز الذي صنع الهدف الأول وقال، حسبما نشرت آس "على إدارة ريال مدريد التجديد لفاسكيز على الفور".

وبخصوص تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو قال " لقد عطل كل مفاتيح مدافعي برشلونة اليوم".

يذكر أن هدف برشلونة الوحيد سجله المدافع أوسكار مينجيزا، من صناعة ألبا، مع العلم أن ميسي شارك في الهدف من خلال تمرير الكرة لجوردي قبل لعب العرضية.

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