انطلاق عملية لتطهير مناطق غرب حمرين بمشاركة القوات الخاصة

2021/04/11 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأحد (11 نيسان 2021)، انطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق في شمال شرق محافظة ديالى، بمشاركة لواء من القوات الخاصة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القطعات الامنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى".

وأضافت، أن "العملية الأمنية شارك بها قطعات لواء القوات الخاصة الثاني بالفرقة قوات خاصة وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الفرقة الخامسة بالجيش وتقوم هذه القطعات بتفتيش السلسلة الجبلية غرب بحيرة حمرين، ويشترك بالعملية لواء الرد السريع الثاني مع فوج مهمات خاصه من قيادة الشرطة الاتحادية".

وأشارت الى ان "الجانب الشرقي من البحيرة تقوم قطعات الحشد الشعبي محور ديالى بتفتيش مناطق شمال السعدية وشرق البحيرة، جاءت هذه العملية بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية".

وتابعت، أن "العملية ستنفذ بعدة صفحات وتستمر لحين إكمال خطة للتفتيش الى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الامن لعودة الأهالي الى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية".

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