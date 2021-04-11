الكاظمي:العراق واجه تحديا كبيرا لاتمام مشروع ميناء الفاو الكبير

2021/04/11 | 09:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء ان العراق واجه تحديا كبيرا لاتمام مشروع الفاو الكبير .وقال الكاظمي خلال ارسائه حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير اليوم :" ان ميناء الفاو الكبيرر مشروع الاجيال والمستقبل "./انتهى2

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