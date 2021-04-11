الكاظمي يرسي حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير

2021/04/11 | 09:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ارسى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير " العقود الخمسة " التي تتضمن الارصفة الخمسة للحاويات وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية ونفق قناة خور الزبير والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر "./انتهى2

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