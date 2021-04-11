في دهوك… صاعقة رعدية تقتل رجلا وزوجته

2021/04/11 | 09:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دهوكأعلنت شرطة محافظة دهوك يوم الأحد أن رجلا وزوجته لقيا حتفهما جراء تعرضهما لصاعقة رعدية.وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان في تصريح نقله موقع مديرية شرطة المحافظة ان الرجل يبلغ من العمر 59 عاما، واما المرأة فهي بعمر 47 عاما لقيا حتفهما داخل بستانهما في قرية (گيرگاش) في قضاء العمادية شمالي المحافظة.وأوضح …

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