وفق ضوابط جديدة.. الرافدين يباشر باستقبال الراغبين بالحصول على شقق سكنية

2021/04/11 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشر مصرف الرافدين، الاحد، باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية وفق الضوابط الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 نيسان 2021)، ان "المصرف يدعو المواطنين، الى زيارة فروعه المخصصة لمنح بسماية لترويج معاملاتهم وتسجيل اسماءهم للحصول على الوحدات السكنية وذلك بعد تخفيض نسبة المقدمة الى 10% والتسديد 25 سنة".

واضاف البيان، ان "الفروع التي تمنح قروض بسماية هي المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

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