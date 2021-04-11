5 هزات ارضية تضرب قضاء بنجوين

2021/04/11 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الاتحادية عن وقوع 5 هزات ارضية في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت هيئة الانواء الجوية خلال بيان: ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة، الاولى في تمام الساعة 04:30:16 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3.6) درجة وتبعد (54) عن مركز محافظة السليمانية والثانية في تمام الساعة 04:35:52 وبلغت قوتها ( 3.4) درجة وتبعد (56) كم عن مركز المحافظة.

واضاف البيان: الهزة الثالثة وقعت عند الساعة 04:46:27 وبلغت قوتها (3.8) درجة وتبعد ايضا عن مركز المحافظة (59) كم كما سجلت الهزة الرابعة في تمام الساعة 04:48:35 وبلغت قوتها (3.0) درجة وتبعد (55) كم عن المركز والهزة الخامسة والاخيرة سجلت عند الساعة 05:22:36 وبلغت قوتها (3.7) درجة وتبعد (55) كم عن مركز محافظة السليمانية".

ودعت، الهيئة، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

PUKmedia اعلام هيئة الانواء الجوية

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