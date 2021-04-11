عندما يموت الإله - نادية خلوف

2021/04/11 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الأب الرّوحي ، و المهدي المنتظر موجودان دائماً ، هم أبناء الآلهة الذين نضحك من خلالهم على أنفسنا كي نتجنب محاكاة العقل .



لا شكّ أن لكل شخص حريته في الإيمان بدين ما، أو إله ما ، فهي قناعة داخلية لا يمكن تغييرها، لو عددتم عدّد الآلهة ، أو نوابهم في العالم لذهلتم ، فالكثير من الشّعوب صنعت لها إلهاً بطلاً، أو مخلّصاً ، أو مهدياً منتظراً، ولو ناقشت أحدهم بأنّه بشر لحاول إقناعك بأنّه من نسل القديسين وفي ......





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