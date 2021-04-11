في الذكرى الثالثة للثورة.. هل جنت المرأة السودانية ثمار تضحياتها؟ - مزدلفة عثمان

2021/04/11 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مزدلفة_عثمان يسود إجماع واسع وسط السودانيات والنخب، وكل من كان يرصد حراك الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بأن السودانية لم تحصد أي ثمار توازي التضحيات الجسام التي قدمتها على مدى 5 أشهر قادت خلالها آلاف النساء والشابات احتجاجات الشوارع الطويلة وحزن تبعا لذلك نصيبا وافرا من الاعتقال والمطاردات ولم يسلمن من الضرب والتنكيل والتحرش.وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء عبد الله حم ......





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