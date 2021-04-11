جيل دولوز (1925 – 1995) - غازي الصوراني

2021/04/11 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني جيل دولوز فيلسوف وناقد أدبي وسينمائي فرنسي، ولد في باريس، تخرج من دار المعلمين العليا، ودرس الفلسفة في جامعة ليون ثم في جامعة فنسين.



يعتبر جيل دولوز "أحد أكبر المدافعين في فرنسا عن تيار "الحداثة" في مواجهة تيار "ما بعد الحداثة"، ولكن من منظور –وموقف- يتناقض مع كل المواقف – والرؤى الفلسفية – التي ارتبطت بالحداثة في الغرب: المواقف والرؤى الوضعية، والماركسية – الجدلية، التقليدية، والجديدة ......





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