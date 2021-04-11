2021/04/11 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، أن إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قررت رفع الحد الأدنى لرواتب العمال المضمونين من 350 إلى 450 ألف دينار شهرياً.وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “عدد العمال المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يقارب 21 ألف عامل مضمون”، مؤكداً “رفع القرار إلى مجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار حكومي برفع رواتب هذه الشريحة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار حكومي برفع رواتب هذه الشريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).