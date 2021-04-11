إدارة الصقور تجتمع باللاعبين قبل السفر إلى الشارقة

2021/04/11 | 09:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاجتمعت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي بالفريق الأول لمناقشة بعض القضايا المهمة قبل السفر إلى مدينة الشارقة الإماراتية مساء اليوم الأحد.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي حثت اللاعبين على تقديم الأفضل في دوري أبطال آسيا بعد الفوز الثمين على الوحدة السعودي بركلات الترجيح في ملحق دوري أبطال آسيا".وأضاف أن" قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد طالب اللاعبين بتمثيل مشرف يليق باسم العراق مؤكداً أن الجميع ينتظرهم بتحقيق نتائج إيجابية في المحفل الآسيوي".وسيخوض الفريق آخر وحدة تدريبية على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي عند الساعة الثانية ظهراً قبل السفر إلى مدينة الشارقة الإماراتية .

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