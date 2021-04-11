2021/04/11 | 09:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحليل سياسي: الاطراف السياسية بدأت تتحرك نحو بعضها لضمان الفوز بالانتخابات

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الاطراف السياسية بدأت تتحرك نحو بعضها من اجل ضمان التحالفات التي ستخوض الانتخابات، لافتا الى ان 80 بالمئة من النواب قد يتم تغييرهم بالانتخابات المقبلة.

وقال الكعبي ان “الدوائر المتعددة ستحجم كثير من عودة نفس الوجودة التي ألفناها في مجلس النواب، ومن المرجح تغيير 80 بالمئة من النواب الحاليين”.

واضاف ان “بعض الاطراف السياسية بدأت تتحرك نحو بعضها البعض بهدف انشاء تحالفات سياسية جديدة تدخل بها الانتخابات وفي اكثر من محافظة، لضمان وصولها الى سدة الحكم”.

وبين ان “تجويع الشعب من قبل الحكومة وفشل البرلمان في انصاف شرائح المجتمع وعدم قدرتها على تخفيض سعر الدولار، سيجعل من الانتخابات مجرد يوم عطلة لمعظم العراقيين، حيث ستكون نسبة العزوف عن المشاركة بما يتجاوز الـ 90 بالمئة من الشعب، وخاصة المحافظات الجنوبية”.

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