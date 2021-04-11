الكاظمي: ميناء الفاو مشروع الأجيال والمستقبل

2021/04/11 | 09:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مشروع ميناء الفاو بـ”مشروع الأجيال والمستقبل.وقال الكاظمي في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، إن “العراق واجه تحدياً كبيراً لاتمام مشروع الفاو الكبير”.وأضاف الكاظمي، أن “ميناء الفاو الكبير مشروع الأجيال والمستقبل”.

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