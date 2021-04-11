2021/04/11 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مشروع ميناء الفاو بـ"مشروع الأجيال والمستقبل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الكاظمي في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس"، (11 نيسان 2021)، إن "العراق واجه تحدياً كبيراً لاتمام مشروع الفاو الكبير".

وأضاف الكاظمي، أن "ميناء الفاو الكبير مشروع الأجيال والمستقبل".

ووضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة)، والتي تتضمن الارصفة الخمسة للحاويات، وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من البصرة: ميناء الفاو مشروع الأجيال والمستقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من البصرة: ميناء الفاو مشروع الأجيال والمستقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).