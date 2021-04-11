العمل تعلن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المضمونين

2021/04/11 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الأحد (11 نيسان 2021)، زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المضمونين، من 350 ألف دينار إلى 450 ألفاً.

وقال الركابي، في تصريح صحفي، إن "ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قررت رفع الحد الادنى لرواتب العمال المضمونين من 350 الى 450 الف دينار شهريا".

وأضاف، أن "عدد العمال المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يقارب 21 الف عامل مضمون"، مبيناً أنه "تم رفع القرار الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد ادراجه ضمن جدول الأعمال".

وتابع الركابي، أن "عدد العاملين المضمونين المسجلين والذين سيحالون مستقبلا على التقاعد بلغ 561 الف عامل"، لافتاً إلى ان "العدد المستهدف للعمال لشمولهم بقانون الضمان والتقاعد يتراوح بين 4 الى 5 ملايين من العاملين في القطاع الخاص، بينما وصل عدد المشمولين حتى الان 561 الف عامل بقانون الضمان والتقاعد".

وبشأن البطاقة التموينية، أكد الركابي، أن "هناك اليات جديدة ستعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع التجارة تعديل الفئات المستهدفة بالشمول في ملف البطاقة التموينية".

وأشار إلى أن "تلك الخطوات ستستهدف جميع الشرائح التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديدا من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والعمال المضمونين والفئات الاخرى الضعيفة التي ترعاها وزارة العمل من معدومة او محدودة الدخل".

وبين الركابي، أن "مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على مليون و500 الف دينار بهدف حجب البطاقة التموينية عنهم، فضلا عن الفئات الاخرى المسجلة في دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وبعض من نقابات اطباء الاسنان والصيادلة من اصحاب الدخول العالية الذين لا يحتاجون الى البطاقة التموينية".

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