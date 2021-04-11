بينها النقل الجماعي وساعات الدوام.. المرور تقدم مقترحات لتخفيف الاختناقات

2021/04/11 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد (11 نيسان 2021)، تقديم مقترحات عدة لتخفيف أزمة الاختناقات، بينها النقل الجماعي وتفاوت ساعات الدوام الرسمي.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم في تصريح صحفي، ان "المقترحات المقدمة تضمنت العمل على انشاء جسور ومجسرات وانفاق في التقاطعات والساحات الرئيسة لخلق انسيابية اكبر بحركة المركبات".

واضاف ان "المقترحات المقدمة من قبل المديرية تضمنت تشجيع النقل الجماعي وتفاوت ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والمديريات وتنفيذ مشروع المترو والعمل على فتح الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية المغلقة".

واشار مدير إعلام المرور، إلى "وجود استجابة من قبل الجهات المعنية لبعض المقترحات التي قدمت للتخفيف من هذه الازمة".

وتابع، أن "تنفيذ القرارات الاخيرة لرئيس الوزراء برفع عدد من السيطرات في الشوارع الرئيسة للعاصمة اسهم بشكل ملحوظ في التخفيف من حالات الزحام في جانبي الكرخ والرصافة".

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