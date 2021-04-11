بالتفاصيل.. المشاريع الخمسة التي وضع حجرها الأساس في البصرة وحديث من النقل عن أثرها الاقتصادي

2021/04/11 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، تفاصيل المشاريع الخمسة التي وضع حجرها الأساس في محافظة البصرة، بعد ما وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إليها صباح اليوم، فيما أوضحت أثرها الاقتصادي.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتح مشروع بناء خمسة أرصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول 1750 متراً، والمُنفذة ضمن العقد المبرم مع شركة دايو الكورية التي بدأت بإجراءات المسح الميداني استعداداً للمباشرة بأعمالها في المشروع، وحضور الوكيل الفني لوزارة النقل، ومحافظ البصرة، والنواب، ومدراء التشكيلات، وجمع غفير من الصحفيين والإعلاميين".

وأوضحت، أن "هذا المشروع العملاق سيشمل إنشاء ساحة الحاويات بطول 1750 متراً، ومشروع أعمال التجريف والحفر، وإنشاء قناة ملاحية داخل حوض الميناء بطول 10 كم داخل الميناء، و13 كم خارج الميناء لربطه بالقناة الملاحية الدولية، وإنشاء طريق سريع رابط بين الميناء ومدينة أم قصر بطول 63 كم، وإنشاء نفق تحت قناة خور الزبير الذي يربط بجانب الطريق الشرقي".

وأشارت الوزارة إلى أن "المشروع يعد الشريان الحيوي وعصب الحياة الاقتصادية للبلاد حيث سيربط منطقة الشرق بأوروبا عبر العراق وتركيا وسوريا، وبما يسمى بالقناة الجافة، وسيصبح حال إنجازه أكبر الموانئ المطلة على الخليج، والعاشر بمستوى العالم، حيث ستصل طاقته الانتاجية إلى 99 مليون طن حسب التصاميم التي وضعتها شركة تكتيتال الاستشارية الإيطالية".

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