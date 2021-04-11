وزير العمل الايراني:من اهداف زيارتي الى العراق توقيع وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الايدي العاملة الماهرة

2021/04/11 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري، ان من اهم برامج زيارته الى العراق توقيع وثيقة مدتها خمس سنوات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الايدي العاملة الماهرة وفرص العمل.وقال شريعتمداري لدى وصوله الى بغداد بحسب وكالة " إرنا :" إن إيران تسعى إلى تعاون ثنائي من خلال تأسيس شركات مشتركة في اطار وثيقة طويلة الأمد مدتها/ 5 / سنوات مع العراق، والتي هي في الحقيقة خارطة طريق للتعاون الثنائي ".واضاف:" إن فتح أسواق الصادرات الإيرانية، خاصة الى الدول المجاورة، من السياسات المهمة لوزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي خلال العام الايراني الحالي ( بدا 21 اذار) وأن تطوير علاقات العمل بين ايران والعراق هو الشرط المسبق لهذا الامر ".وذكر شريعتمداري أن ايران كانت تعد ومنذ فترة، وثيقة مدتها خمس سنوات لتوقيعها مع وزارة العمل العراقية، معلنا الانتهاء من اعداد الخطوط العريضة لهذه الوثيقة وانه سيتم متابعة التعاون الثنائي بين طهران وبغداد في اطار هذه الوثيقة ".وبين الوزير أن "تبادل العمالة وفرص العمل" من البرامج المدرجة على جدول اعمال زيارته للعراق، وايضا متابعة النشاطات الاقتصادية بالإضافة إلى توسيع العلاقات في مجال التعاون والعمل والتفاوض بشأن التأمينات الاجتماعية ".واشار الى إن ,البلدين بحاجة الى العمالة الماهرة ، موضحا أنه سيركز في محادثاته مع المسؤولين العراقيين حول "القضايا الاقتصادية الحقيقية" التي ستتم متابعتها في مجالات البتروكيماويات والأدوية ومواد ومعادن البناء"./انتهى2

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