بعد مباراة الكلاسيكو .. ميسي يسجل رقما سلبيا

2021/04/11 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رقما سلبيا عقب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد 1-2، السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.ووفقا لشبكة /سكواكا/ للإحصائيات، فإن ميسي حقق 21 تسديدة على مرمى ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني، دون أن ينجح في زيارة الشباك.وأضافت الشبكة أن : الأرجنتيني سدد في مباراة السبت 7 تسديدات على مرمى ريال مدريد، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف.وكان آخر هدف لميسي في شباك ريال مدريد يعود إلى موسم 2017-2018، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليغا متساويا بعدد النقاط مع جاره أتلتيكو، فيما ترجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 65 نقطة./انتهى3

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