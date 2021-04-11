الكاظمي في البصرة ويضع حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير

2021/04/11 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة) في محافظة البصرة....

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