أول تعليق من زيدان بعد فوز الريال على غريمه برشلونة

2021/04/11 | 09:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إنه سعيد جدا بالفوز على برشلونة وانتزاع صدارة الدوري.وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي: “قدمنا شوطا أول جيدا ضد منافس عظيم، لقد استحققنا الفوز بنتيجة كبيرة”.وتابع:”قمت بتغيير 3-4 لاعبين، لكن شكل الفريق لم يتغير، مباراة اليوم تظهر شخصية الفريق، أنا سعيد جدا بالتزام […]

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