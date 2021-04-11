2021/04/11 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمون في البصرة يقطعون طريقا مؤديا لقضاء الفاو ويطالبون بلقاء الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 09:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمون في البصرة يقطعون طريقا مؤديا لقضاء الفاو ويطالبون بلقاء الكاظمي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمون في البصرة يقطعون طريقا مؤديا لقضاء الفاو ويطالبون بلقاء الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).