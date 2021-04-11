انطلاق عملية أمنية واسعة في ديالى

2021/04/11 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشرعت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع، صباح اليوم الاحد، بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، “على بركة الله تعالى وبتوفيق منه سبحانه، انطلق فجر اليوم الاحد 11 نيسان 2021 ابناؤكم واخوانكم في قيادة عمليات ديالى …

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