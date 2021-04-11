محافظ ذي قار يجري تغييرا شاملا على مناصب المحافظة

2021/04/11 | 09:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارقرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي يوم الأحد إجراء تغيير شامل على الحكومة المحلية بإقصاء الأعضاء السابقين كافة من مناصبهم.وقال الخفاجي في بيان ورد وصل “النور نيوز”، إن قرار تغيير الكابينة الحكومية للمحافظة يشمل كل طاقم الإدارة السابقة.وأضاف بأنه سيعلن قريبا عن التشكيلة الجديدة وهي مؤلفة من خيرة كفاءات أبناء المحافظة، قائلا: …

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