زوكربرغ يحصل على حماية أمنية من فيسبوك بـ23 مليون دولار

2021/04/11 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف ملف جديد لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي أنفقت أكثر من 23 مليون دولار العام الماضي، على تأمين رئيسها التنفيذي، مارك زوكربرغ.وبحسب ما جاء في بيان من الوكيل القانوني للشركة، والذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضي، فإن المراجعات السنوية لأمن الشركة على فيسبوك “حددت تهديدات محددة […]

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