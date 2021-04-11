5 مقترحات لتخفيف الزخم المروري في بغداد

2021/04/11 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن تقديم مقترحات وحلول آنية ومستقبلية، للتخفيف من أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم قوله، إن “المقترحات المقدمة تضمنت العمل على انشاء جسور ومجسرات وانفاق في التقاطعات والساحات الرئيسة لخلق انسيابية اكبر بحركة المركبات”.

وأضاف كريم، أن “المقترحات المقدمة من قبل المديرية تضمنت تشجيع النقل الجماعي وتفاوت ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والمديريات وتنفيذ مشروع المترو والعمل على فتح الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية المغلقة”.

واشار الى “وجود استجابة من قبل الجهات المعنية لبعض المقترحات التي قدمت للتخفيف من هذه الأزمة”، مبيناً أن “رفع عدد من السيطرات في الشوارع الرئيسة للعاصمة مؤخراً أسهم بشكل ملحوظ في التخفيف من حالات الزحام في جانبي الكرخ والرصافة”.

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