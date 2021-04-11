2021/04/11 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي المرأة والاستغلال الرأسمالي:.....1وبعد أن تناولنا مفهوم المرأة / الإنسان، ودور المرأة في الواقع الإنساني، والمرأة والعمل المزدوج، وتعرض المرأة للاستغلال المزدوج، نصل إلى مناقشة المرأة والاستغلال الرأسمالي، خاصة وأن المرأة في المجتمع الرأسمالي، كالرجل في المجتمع الرأسمالي، يضطران إلى العمل لدى مالكي وسائل الإنتاج الرأسمالي، أو لدى مالكي المؤسسات الخدماتية التي تبيع مختلف الخدمات التعليمية، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....8 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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