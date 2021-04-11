الكاظمي يضع حجر الأساس للعقود الخمسة في مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة

2021/04/11 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة) في محافظة البصرة.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان إن الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة).وتتضمن … Readmore

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