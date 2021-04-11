الكاظمي من البصرة: مشروع ميناء الفاو انطلق رسمياً بعد مراهنة الكثيرين على إفشاله

2021/04/11 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، من محافظة البصرة، نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث.

وذكر الكاظمي في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير: "نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة".

وأضاف، أن "الميناء سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة".

وأوضح، أن "الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد ما انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام".

ولفت إلى أن "مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير واعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة".

وتابع قائلاً: "نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والازدهار"، مضيفاً: "أدعو أهلنا في البصرة وفي كل أنحاء العراق إلى أن يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معًا، ونبني بلدنا من الفاو الى زاخ".

وأشار إلى أن "العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير".

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