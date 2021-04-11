راهنه ناشطون على ’’كباب’’.. محافظ ذي قار يتوعد مناصب ’’المتحزبين’’ ويطلق وعداً للأهالي (فيديو)

2021/04/11 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

راهن عدد من الناشطين، محافظ ذي قار الجديد أحمد الخفاجي، على "عشاء كباب"، مقابل تغيير إدارة المحافظة، فيما تعهد المحافظ بتخليص المدينة من "المتحزبين".

وأظهر مقطع مصور، حصلت عليه (بغداد اليوم)، تعهد الخفاجي خلال جلسة في مقهى شعبي مع عدد من الناشطين، بإمكانه إجراء تغيير على إدارة المحافظة.

وأكد الخفاجي بحسب المقطع المصور، أن عزمه تشكيل إدارة جديدة لمحافظة ذي قار، وإقالة الإدارة السابقة.

فيما راهن أحد الناشطين، المحافظ الجديد، في حال تمكن الخفاجي من إجراء التغيير في الإدارة الحالية، فانه سيقدم وجبة عشاء "كباب"، للحاضرين.

وأكد الخفاجي، أن قرار تغيير الكابينة الحكومية لمحافظة ذي قار يشمل كل طاقم الإدارة السابقة.

وقال: "سوف اعلن قريبا عن التشكيلة الجديدة وهي مؤلفة من خيرة كفاءات ابناء المحافظة"، لافتاً إلى أنها "تشكيلة مهنية ودماء جديدة في الطريق".

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