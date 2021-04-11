طقس متباين خلال اليومين المقبلين بدرجات حرارة اعلى من 35 مئوية في بعض المحافظات

2021/04/11 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 35 مئوية في بعض المحافظات.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاثنين صحوا بغيوم متفرقة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي المنطقة الشمالية يكون صحوا بغيوم متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 15 مئوية والعظمى 26 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك ونينوى 11 مئوية واعلاها في البصرة 24 مئويةو وادنى درجة حرارة عظمى في نينموى 20 مئوية واعلاها في المثنتى والناصرية 36 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق..طقسا وحركة رياح وبقاء درجات الحرارة على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق./انتهى3

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