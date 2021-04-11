الكاظمي :راهن الكثيرون على إفشال مشروع الفاو الكبير لكنه ينطلق اليوم رسميا

2021/04/11 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الكثيرين راهنوا على إفشال مشروع الفاو الكبير ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد إن إنتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام./انتهى2

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