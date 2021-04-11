وزارة الصحة العراقية تعلن وصول الدفعة الاولى من لقاح فايزر الامريكي المضاد لكورونا

2021/04/11 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية وصول 50 الف جرعة كوجبة اولى من لقاحات فايزر بيونتيك الامريكية .وأشارت الوزارة الى ان توزيعها على المواطنين سيبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 12-4-2021 .وأكدت الوزارة على ان وجبات اللقاح ستأتي تباعاً … Readmore

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