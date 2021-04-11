2021/04/11 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن وصول اول وجبة من لقاح فايزر الى العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “اول وجبات لقاح فايزر وصلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح فايزر للعراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح فايزر للعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح فايزر للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).