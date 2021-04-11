2021/04/11 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة في العراق: 50 منفذاً في بغداد والمحافظات ستُخَصص لتقديم اللقاح للمواطنين

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