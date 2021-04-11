اللجنة العليا تناقش اجراءات الوقاية من كورونا

2021/04/11 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، اجتماعا اليوم الاحد، لمناقشة الموقف الوبائي والاجراءات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستجتمع اليوم لان المهلة التي حددت لتنفيذ الاجراءات الوقائية واغلاق المدارس انتهت.

واضاف: ستقوم اللجنة العليا بمناقشة التقرير الخاص بالموقف الوبائي الذي ستقدمه وزارة الصحة وسبل مواجهة انتشار فايروس كورونا، وخطوات تشديد الاجراءات الوقاية لحماية المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال: مع الاسف هناك اهمال من قبل المواطنين للاجراءات الوقائية، ونحن نرى بان هناك ارتفاعا يوميا بنسبة الاصابات والوفيات بفايروس كورونا.

واضالف: ان اقليم كوردستان تسلم دفعة من لقاح سينوفارم الصيني ودفعة من لقاح استرازينكا البريطاني وهناك وجبات اخرى ستصل الى اقليم كوردستان من لقاح فايرز، لذا ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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