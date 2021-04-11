المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كمالوندي: وقوع حادث في منشأة نطنز النووية دون حدوث تلوث اشعاعي

2021/04/11 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، عن وقوع حادث في منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة اصفهان.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن كمالوندي قوله ان شبكة توزيع الكهرباء في المنشأة النووية تعرضت لحادث فجر اليوم الاحد، مؤكد ان الحادث لم يوقع إصابات بشرية ولم ينتج عنه تلوث اشعاعي، في حين أشار كمالوندي الى استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت الى وقوع الحادث.

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