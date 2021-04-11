2021/04/11 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تطيح بمسؤولين متهمين بالاختلاس والإضرار بالمال العام في محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 10:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تطيح بمسؤولين متهمين بالاختلاس والإضرار بالمال العام في محافظتين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تطيح بمسؤولين متهمين بالاختلاس والإضرار بالمال العام في محافظتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).