الاعرجي يكشف عن حراك يقوده العراق لعقد صفقة مصالحة شاملة اقليمية ودولية

2021/04/11 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عن حراك يقوده العراق لعقدِ صفقةِ مصالحةٍ شاملة اقليمية ودولية.وقال الأعرجي في تغريدة له انه “منذ أيامٍ قليلة والعراق يقود حراكاً إقليمياً ودولياً لعقدِ صفقةِ مصالحةٍ شاملة، وهذا ما يُعدُّ … Readmore

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